Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli Dilovası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bilikli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Dilovası Beyrut olmasın. Geçtiğimiz haftalarda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamayı hem üzülerek hem de dehşete kapılarak takip etmiştik. Yetkililerin açıklamasıyla beraber patlamanın sebebinin Beyrut limanındaki depolanan kimyasal maddeler olduğunu öğrendik. Ne kadar kontrollü yapılırsa yapılsın bu kadar kimyasalı bir arada toplamak adeta güzelim şehri tarumar etti.

“50 BİN CAN”

Peki Beyrut’un durumu gözler önündeyken, oraya üzülüp ağıtlar yakıyorken aynı zamanda ders alıyor muyuz? Çok uzağa gitmeye gerek yok, bizlerin de içinde yaşadığı Dilovası, hemen hemen her gün Beyrut’la aynı akıbeti yaşamaya adaydır. Ağzımızı hayra açmaya gayret ediyoruz fakat şu gerçeği görmezden gelemeyiz. “Dilovası Beyrut olmaya adaydır.” İlçemizde bulunan limanların çoğunluğu tıpkı Beyrut limanı gibi kimyasal depolama kapasitesine sahip. Üstelik bu depolanan kimyasalların patlama riski de oldukça yüksek. En son 2017 yılında Solventaş limanında meydana gelen patlama ve ardından süren yangın 5 saat süren yoğun çalışmalar ile ancak kontrol altına alınabilmişti. Eğer daha patlayıcı bir kimyasal tank olsaydı belki de domino etkisi yaratacak ve Dilovası haritadan silinecekti. 50 bin insan, 50 bin can.

“HEPİMİZ HAVAYA UÇACAĞIZ”

İktidar partisi son 20 yılda Dilovası limanlarını sanayicilere açarak Dilovası’nı ipte yürüyen cambaz gibi yapmışlardır. Diğer ilçeler bizim halimize bakıp ibret alıp “Allah kurtarsın” derken, bizim yöneticilerimiz Dilovası’nın yükselen şehir olduğunu iddia ediyor. Elbette ki biz de Dilovası’nın yükselmesini istiyor ve çabalıyoruz fakat Dilovası, son kalan yeşil tepesine kimyasal tank koyarak mı yükselecek. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dilovası’na yapılacak 20 adet yeni kimyasal tank için olumlu ÇED raporu verdi. Biz halihazırda zaten tanklarla boğuşurken idareciler Dilovası’nı gözden çıkarmış bir tavır takınıyorlar. Dilovası’nın altına dinamit yerleştiriyor, sonra da yükselen şehir diyorlar. Evet, yakında patlayan tanklarla hepimiz havaya uçacağız, yükseleceğiz.”