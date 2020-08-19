Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Ağu 2020 - 15:04- Siyaset G: 19 Ağu 2020 - 15:06

“Dilovası, Beyrut olmasın”

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın Dilovası’nda da yaşanabileceğini belirterek, “Dilovası Beyrut olmasın. İlçemizde bulunan limanların çoğunluğu tıpkı Beyrut limanı gibi kimyasal depolama kapasitesine sahip” dedi.
mask

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli Dilovası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bilikli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Dilovası Beyrut olmasın. Geçtiğimiz haftalarda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamayı hem üzülerek hem de dehşete kapılarak takip etmiştik. Yetkililerin açıklamasıyla beraber patlamanın sebebinin Beyrut limanındaki depolanan kimyasal maddeler olduğunu öğrendik. Ne kadar kontrollü yapılırsa yapılsın bu kadar kimyasalı bir arada toplamak adeta güzelim şehri tarumar etti.

“50 BİN CAN”

Peki Beyrut’un durumu gözler önündeyken, oraya üzülüp ağıtlar yakıyorken aynı zamanda ders alıyor muyuz? Çok uzağa gitmeye gerek yok, bizlerin de içinde yaşadığı Dilovası, hemen hemen her gün Beyrut’la aynı akıbeti yaşamaya adaydır. Ağzımızı hayra açmaya gayret ediyoruz fakat şu gerçeği görmezden gelemeyiz. “Dilovası Beyrut olmaya adaydır.” İlçemizde bulunan limanların çoğunluğu tıpkı Beyrut limanı gibi kimyasal depolama kapasitesine sahip. Üstelik bu depolanan kimyasalların patlama riski de oldukça yüksek. En son 2017 yılında Solventaş limanında meydana gelen patlama ve ardından süren yangın 5 saat süren yoğun çalışmalar ile ancak kontrol altına alınabilmişti. Eğer daha patlayıcı bir kimyasal tank olsaydı belki de domino etkisi yaratacak ve Dilovası haritadan silinecekti. 50 bin insan, 50 bin can.

“HEPİMİZ HAVAYA UÇACAĞIZ”

İktidar partisi son 20 yılda Dilovası limanlarını sanayicilere açarak Dilovası’nı ipte yürüyen cambaz gibi yapmışlardır. Diğer ilçeler bizim halimize bakıp ibret alıp “Allah kurtarsın” derken, bizim yöneticilerimiz Dilovası’nın yükselen şehir olduğunu iddia ediyor. Elbette ki biz de Dilovası’nın yükselmesini istiyor ve çabalıyoruz fakat Dilovası, son kalan yeşil tepesine kimyasal tank koyarak mı yükselecek. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dilovası’na yapılacak 20 adet yeni kimyasal tank için olumlu ÇED raporu verdi. Biz halihazırda zaten tanklarla boğuşurken idareciler Dilovası’nı gözden çıkarmış bir tavır takınıyorlar. Dilovası’nın altına dinamit yerleştiriyor, sonra da yükselen şehir diyorlar. Evet, yakında patlayan tanklarla hepimiz havaya uçacağız, yükseleceğiz.”

19 Ağu 2020 - 15:04 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Dilovası, Beyrut olmasın” mask
“Dilovası, Beyrut olmasın”
MHP Derince teşkilatında görevlendirmeler tamamlandı mask
MHP Derince teşkilatında görevlendirmeler tamamlandı
Omurca: Herkesi kucaklayacağız mask
Omurca: Herkesi kucaklayacağız
Yeniden Refahlı kadınlar 17 Ağustos'u unutmadı mask
Yeniden Refahlı kadınlar 17 Ağustos'u unutmadı
MHP'li Zeki Gürsü Rekor Kıracak! mask
MHP'li Zeki Gürsü Rekor Kıracak!
“17 Ağustos’u gerçekten unutmadık mı?” mask
“17 Ağustos’u gerçekten unutmadık mı?”
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor! mask
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor!
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü mask
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı mask
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak

GALERİ

İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi! mask
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL