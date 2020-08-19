Başiskele’de sanat akşamı

Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak Başiskele Sahili'nde, açık havada önceki gün akşam 2020 Başiskele Yaz Etkinlikleri’nde Ali Öztürk şiir dinletisi, Peker Kardeşler ilahi ve ezgi konseri ile güzel bir akşam yaşandı. Şiir dinletisi ile duygudan duyguya geçilen romantik bir gece yaşanırken, ardından Peker Kardeşlerin seslendirdiği ilahi ve ezgiler ile de tasavvuf müziği keyfi yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren program sonunda katılım sağlayan sanatçılara teşekkür çiçekleri takdim edildi.