Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Ağu 2020 - 15:06- Ekonomi G: 19 Ağu 2020 - 15:08

“Schengen ülkelerine uluşamaz hale geldik”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, KSO’nunAğustos ayı meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katıldı. Kaymakçı burada yaptığı konuşmada, “Pandemi olumsuz etki oluşturdu.Schengen ülkelerine uluşamaz hale geldik” dedi.
mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ağustos ayı meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı katıldı.KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,toplantının bitiminde meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın‘ın bu dönem ikinci ligde mücadele edecek olan Kocaelispor’a sürekli katkı sağlamaları konusundaki mesajını ileterek, “Kocaelispor’umuza destek olmanızı bekliyorum” dedi.

“OTOMOTİV HALA İLK SIRADA”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmasının ardından, “KSO olarak yaptığımız araştırma sonucuna göre; hasarlı firma sayısı 345, çokağır hasar gören firmanın maddi zararı 74,3 milyon dolar, hayatını kaybedenlerin  496’sı sanayi çalışanı. 2017 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarına göre yer değiştirmek isteyen 182 firmamızın 5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, 49’unun kaydının silindiğini ve 12’sinin faaliyetini sürdürmediğini belirledik.Temmuz ayında ihracat 15 milyar 12 milyon dolar oldu.  Sektörlere baktığımızda, otomotiv, ihracatta hala ilk sırada yer alıyor. Ancak performansı normal seviyenin altında.Sektörün normal seviyesine erişmesiyle ihracat rakamlarımız daha yükselecektir” dedi.

“KOCAELİ’DE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR”

Birçok firmanın duruşta olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Haziran ayında yıllık cari açık 11 milyar 94 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 2 milyar 934 milyon dolar. Cari açıkta dış ticaret açığındaki azalmaya rağmen, hizmet gelirlerinde açık verilmesi etkili oldu.Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 552 milyon dolar geriledi. Hizmet gelirleri ise geçen yılın aynı ayında 3,2 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl 294 milyon dolar açık verdi. Bu yıl hizmet sektörünün katkısı sınırlı kalacağından bir süre daha cari açıkta yükseliş olabilir. İlimiz ihracatında da aylık toparlanma devam ediyor. Temmuz’da AB ile çalışan birçok firmamızın duruşta olduğunu da biliyoruz.Eylül sonrası ihracat rakamlarımızın normal seviyelere dönebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“PANDEMİ OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURDU”

Zeytinoğlu son olarak, “İthalat ise temmuzda yüzde 4,1 artışla 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik maliyetleri artırdığı için üretici fiyatlarını yukarı çekiyor. İşsizlik oranı yatay seyirde, ancak rakamların iyi incelenmesi gerekiyor” dedi.  Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye AB ilişkilerinin temelinin katılım müzakereleri olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda 16 fasıl açtık. Bu açtığımız fasıllar konusunda siyasi engeller var. Katılım müzakerelerinin canlandırılabilirliği bizim için önemli ama kısa sürede canlandırılabilmesi zor” dedi. Türkiye’nin ticari olarak Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğunu belirten Kaymakçı, “AB ilişkileri ticari çalışmaları etkiliyor. Bu arada Pandemi olumsuz etki oluşturdu. Schengen ülkelerine uluşamaz hale geldik. Vize konusunuda açmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

19 Ağu 2020 - 15:06 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençler robot ve programda kendilerini eksik görüyor mask
Gençler robot ve programda kendilerini eksik görüyor
Yerli oto fabrikasının eleman ihtiyacını karşılayacak mask
Yerli oto fabrikasının eleman ihtiyacını karşılayacak
Dünyada 4,57 milyar kişi aktif internet kullanıyor mask
Dünyada 4,57 milyar kişi aktif internet kullanıyor
Ticaret Bakanlığının ilk “Kriminal Laboratuvarı” hizmete hazır mask
Ticaret Bakanlığının ilk “Kriminal Laboratuvarı” hizmete hazır
“Dijital baskı sektörünün 5 yılda 2 kat büyüme potansiyeli var” mask
“Dijital baskı sektörünün 5 yılda 2 kat büyüme potansiyeli var”
Sabancı Holding Yapı Malzemeleri önemli atamalar mask
Sabancı Holding Yapı Malzemeleri önemli atamalar
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor! mask
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor!
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü mask
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı mask
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak

GALERİ

İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi! mask
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL