“Schengen ülkelerine uluşamaz hale geldik”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ağustos ayı meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı katıldı.KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,toplantının bitiminde meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın‘ın bu dönem ikinci ligde mücadele edecek olan Kocaelispor’a sürekli katkı sağlamaları konusundaki mesajını ileterek, “Kocaelispor’umuza destek olmanızı bekliyorum” dedi.

“OTOMOTİV HALA İLK SIRADA”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmasının ardından, “KSO olarak yaptığımız araştırma sonucuna göre; hasarlı firma sayısı 345, çokağır hasar gören firmanın maddi zararı 74,3 milyon dolar, hayatını kaybedenlerin 496’sı sanayi çalışanı. 2017 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarına göre yer değiştirmek isteyen 182 firmamızın 5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, 49’unun kaydının silindiğini ve 12’sinin faaliyetini sürdürmediğini belirledik.Temmuz ayında ihracat 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Sektörlere baktığımızda, otomotiv, ihracatta hala ilk sırada yer alıyor. Ancak performansı normal seviyenin altında.Sektörün normal seviyesine erişmesiyle ihracat rakamlarımız daha yükselecektir” dedi.

“KOCAELİ’DE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR”

Birçok firmanın duruşta olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Haziran ayında yıllık cari açık 11 milyar 94 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 2 milyar 934 milyon dolar. Cari açıkta dış ticaret açığındaki azalmaya rağmen, hizmet gelirlerinde açık verilmesi etkili oldu.Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 552 milyon dolar geriledi. Hizmet gelirleri ise geçen yılın aynı ayında 3,2 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl 294 milyon dolar açık verdi. Bu yıl hizmet sektörünün katkısı sınırlı kalacağından bir süre daha cari açıkta yükseliş olabilir. İlimiz ihracatında da aylık toparlanma devam ediyor. Temmuz’da AB ile çalışan birçok firmamızın duruşta olduğunu da biliyoruz.Eylül sonrası ihracat rakamlarımızın normal seviyelere dönebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“PANDEMİ OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURDU”

Zeytinoğlu son olarak, “İthalat ise temmuzda yüzde 4,1 artışla 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik maliyetleri artırdığı için üretici fiyatlarını yukarı çekiyor. İşsizlik oranı yatay seyirde, ancak rakamların iyi incelenmesi gerekiyor” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye AB ilişkilerinin temelinin katılım müzakereleri olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda 16 fasıl açtık. Bu açtığımız fasıllar konusunda siyasi engeller var. Katılım müzakerelerinin canlandırılabilirliği bizim için önemli ama kısa sürede canlandırılabilmesi zor” dedi. Türkiye’nin ticari olarak Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğunu belirten Kaymakçı, “AB ilişkileri ticari çalışmaları etkiliyor. Bu arada Pandemi olumsuz etki oluşturdu. Schengen ülkelerine uluşamaz hale geldik. Vize konusunuda açmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.