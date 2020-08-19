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19 Ağu 2020 - 15:08- Siyaset G: 19 Ağu 2020 - 15:10

AKP'de pandemiye uygun üye çalışması

AKP İl Başkanlığı, Pandemi’ye uygun üye çalışması başlattı. Buna göre ‘akuyelikkocaeli.org’ internet adresine girip, ön kayıt formunu doldurmak yeterli olacak. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yılsonuna kadar 35 bin üye hedeflediklerini açıkladı.
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AKP İl Başkanlığı, 1 Temmuz’da başlayan yeni üye kampanyasında dijital ortamı da devreye soktu. Pandemi nedeniyle bu çalışmanın daha sağlıklı ve kolay olacağı düşünülüyor. Halen 300 bin civarı olan üye sayısının bu kampanya ile yılsonuna kadar 35 bin daha artmasının beklendiği belirtildi.  İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeniliğe en hızlı uyum sağlayan partilerin başında geldiklerini belirterek, “Pandemi sürecinde binlerce saatlik online toplantılar yaptık. Kurban Bayramı’nı online gerçekleştirdik. Bütün bunları yoğun katılım ve düzen içinde yaptık. Bugün normalleşme sürecine girmiş olsak da, risk tamamen ortadan kalkmış değil” dedi.

35 BİN YENİ ÜYE HEDEFİ

“Herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz” diyen Ellibeş, “Dijital ortamın avantajlarını üye çalışmalarımızda da kullanarak, www.akuyelikkocaeli.org internet sitemiz üzerinden ön başvuru almaya başlıyoruz. Bu kutlu davanın birer neferi olmak isteyen, dürüst, samimi, şekilde milletimize hizmetkar olarak, ülkemizin kalkınması ve yükselişinde pay sahibi olmayı hedefleyen herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. On iki ilçe başkanlığımız üzerinden formu dolduran vatandaşlarımıza bizzat ulaşarak üyelik işlemini tamamlamış olacağız. Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bire bir üye kayıt çalışmalarımız da kadın ve gençlik kollarımızla birlikte devam etmektedir. Türkiye’nin ve ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam eden AK Partimize yılsonuna kadar Kocaeli’de 35 bin yeni üye dahil etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

19 Ağu 2020 - 15:08 - Siyaset

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