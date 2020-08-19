Güney’den “TMM” farkındalığı

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, tedbirlerin hafifletilmesine rağmen pandemi sürecinin devam ettiğini ve Covid-19 virüsünün bulaş riskine karşı bazı önlemlerin alınmasının zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Özellikle (TMM) olarak ifade edilen ‘Temizlik, Maske ve Mesafe’ kuralının çok önemli olduğunu hatırlatan Güney, “Bu kurallara hepimiz uyarak, salgının tamamen kontrol altına alınmasını sağlayabiliriz” dedi.

ZİYA LOKANTASINA ZİYARET

Güney, bu konuda İzmit esnafının da üzerine düşeni yaptığını, büyük bir özveri gösterdiğini belirtti. Berber ve kuaförlerin yanı sıra lokantalarda da örnek uygulamalara rastladıklarını açıkladı. Ziya Lokantası’nı ziyaret eden Güney, işyeri sahibi Behçet Demir ve çalışanlara hijyen seti ve Türk Bayrağı hediye ederek, “İzmit’in çınarlarından Ziya Lokantası da büyük bir özveri göstermiş. Bu vesile ile lokantamızın kurucusu Ziya Çetinkaya’yı da rahmetle anıyorum. Yeni iş yeri sahibimiz Behçet Beyi tebrik ediyorum” dedi.