Kaymakam Canbaba, yeni diş hastanesini gezdi

Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar İş Merkezi’nin 3. katında 800 metrekarelik alanda 6 diş doktoru 8 poliklinikle hastalarına hizmet verecek olan Karamürsel Devlet Hastanesi bünyesine ait ek binanın revizyonu tamamlandı. Hastane bünyesinde hizmet veren 8 diş ünitesi ve 6 diş doktoruyla hastanede diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi, protez diş yapımı, hareketli protez, diş filmi ve daha birçok diş tedavi hizmetleri uygulandığını belirten Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, “Hastane içinde bulunan diş polikliniklerimizi kaldırdık. Diş konuşundaki hastalarımızı yeni yapılan diş polikliniklere yönlendiriyoruz” dedi.

POLİKLİNİKLERİ İNCELEDİ

1999 depreminin sonrasında iş merkezi olarak yapılan ve daha sonra Karamürsel Devlet Hastanesi’ne devri yapılan binanın revizyonun tamamlanması ile birlikte diş hastanesine çevrilen binadaki poliklinikleri inceleyen Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “Böylelikle halkımızın diş sağlığını ve diş tedavisini daha etkin, hasta memnuniyetini daha artıracak şekilde birimimizde devam edilecek” ifadelerine yer verdi.

“RESMİ AÇILIŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE”

Kaymakam Canbaba, “Diş polikliniklerimizin iç dizaynı tamamlandı, dış ve çevre düzenlenmesi tamamlandıktan sonra resmi açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Ziyarete Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Devlet Hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdürü Ali Sabit Uçar ve Karamürsel Devlet Hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Orhan Abiş katıldı.