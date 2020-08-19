Ellibeş ve Aygün projeleri inceledi

İlçe belediyelerine yönelik gerçekleştirilen hizmet sunumu programı sonrasında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Elgin, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Başkan Ellibeş ve Başkan Aygün beraberindeki heyet ile birlikte Fatih Spor Kompleksi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'nde yapımı devam eden içerisinde 428 daire ve 7 işyerinin yer alacağı Kentsel Yenileme Projesi, Kapalı Pazar kısmı hizmete açılan Yenikent Sosyal Tesisleri ve Çenesuyu Fabrikası depolama alanı ve ek bina inşaatını gezdi.

BAŞKAN AYGÜN'E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Geride kalan 16 aylık süreç içerisinde önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aygün, “Yapımı devam eden projelerimiz içerisinde halkımız için her şeyi düşündük. Çalışmalarımız sanatsal, kültürel ve sosyal alanlardan spora kadar birçok unsuru içerisinde barındırıyor. Vaat ettiğimiz 41 projemizi kıymetli halkımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izniyle Fatih Spor Kompleksi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kentsel Yenileme Projesi, Yenikent Sosyal Tesisleri ve Çenesuyu Fabrikası depolama alanı ve ek bina inşaatımızı tamamlayarak ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi. İlçeye kazandırdığı projelerden dolayı Başkan Aygün’e teşekkür eden İl Başkanı Ellibeş, “Bu çalışma hızıyla Başkanımız Zeki Aygün’ün vaat ettiği 41 projeyi ve vaatleri dışındaki çalışmaları beş yıllık süreç içerisinde ilimize ve ilçemize kazandıracağına inanıyorum. 16 aylık kısa süre içerisinde çok işler başaran Zeki Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.