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19 Ağu 2020 - 15:56- Ekonomi G: 19 Ağu 2020 - 16:01

Doğal gazda ileri güvenlik

Kocaeli lisans sınırları içerisinde doğal gaz arzı sağlayan İZGAZ, olası herhangi bir beklenmedik durum ihtimaline karşı halkın güvenli gaz kullanımı için çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyor.
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Güvenlik artırıcı çalışmalar kapsamında sürekli kendilerini geliştirdiklerini belirten İZGAZ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sinan Temur, “Olağandışı durumların şebeke üzerindeki etkileriyle ilgili çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını, İZGAZ olarak bu çalışmaların ana amacının doğal gaz abonelerinin ve kentte yaşayan tüm vatandaşların can güvenliğini gözetmek olduğu söyledi.” 

UZAKTAN İZLEYİP, KONTROL VE MÜDAHALE EDİLİYOR

“Beklenmeyen olaylar sonrasında meydana gelebilecek ikincil riskler çok önemli. Bunların en aza indirilebilmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızdan ilki SCADA (Uzaktan izleme, Kontrol ve Müdahale) sistemi.” diyen Temur, söz konusu sistemle doğal gaz şebekelerinin anlık olarak uzaktan incelendiğini; şebekedeki ani değişimlerin, arızaların ve alarmların analiz edildiğini belirtti.

Temur, “Herhangi bir beklenmeyen durum meydana geldiğinde, şebeke üzerinde gaz kesmek amaçlı güvenliği sağlayan vanalara uzaktan müdahale edilerek kapatma işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Özellikle doğal afetler esnasında iletişimi en sağlıklı ve güvenli şekilde temin etmek adına RMS-A (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) istasyonlarımız ve vana istasyonlarımız için elektrik kesintilerine alternatif olarak kesintisiz güç kaynakları ve bunun yanı sıra kesintisiz iletişim için de radyo frekansı üzerinden çalışan bir iletişim kanalı ekledik.” dedi.

Acil Durum İş Devamlılığı Planı ile atılması gereken tüm adımların belirlenmiş olduğunu da kaydeden Temur, “Kriz yönetiminin tüm gerekliliklerini içeriyor olsa da, bir planın ihtiyaç halinde başarılı olması için mutlaka önceden pratik hazırlığının yapılmış olması gerekir.  Bu sebeple, plan ve atılacak adımları düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatlarla güncel tutuyoruz” diyerek yapılan planlı tatbikatların önemine dikkat çekti.

AŞIRI AKIŞ VALFİ GAZ STOPPLE NEDİR?

İZGAZ, doğal gaz hatlarının güvenliği için endüstriyel bir inovasyon ürünü olan Aşırı Akış Valfi (Stopple) teknolojisini kullanıyor. Stopple ile ilgili bilgi veren Temur, teknolojinin doğal gaz şebekelerinin servis hattı bağlantılarındaki ani debi değişimlerinde gazı otomatik kesmek üzere tasarlandığını belirterek, “Dünya üzerinde 100 binlerce uygulaması gerçekleşen Gaz Stopple’ı, 2017 yılı itibari ile Türkiye’de ilk olarak İZGAZ şebekesinde uygulamaya başladık ve şu ana kadar 16.000 servis hattına bu ekipmanı yerleştirdik.” dedi.

Temur, stopple’ın 2010 yılından sonra kurulan bütün şebekelerde mevcut olduğunu, İZGAZ olarak, 2010’dan önce kurulan ve stopple’ı olmayan şebekelere de İZGAZ tarafından gerekli eklemelerin yaptırıldığını belirterek, “Bu sayede, eski-yeni abone ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimize yüksek güvenlik sağlıyoruz. Bu teknoloji aynı zamanda depreme ek olarak şebeke güvenliğini tehdit eden toprak kayması, sel, kazı çalışmaları, servis kutusu hasarları, servis kutusunda meydana gelen yangınlar gibi tehdit unsurlarına karşı da servis hattının güvenliğini sağlıyor. Uygulama esnasında gaz kesintisi olmuyor, kazı çalışması yapılmadığı için şehir içindeki günlük yaşam ve trafik etkilenmiyor; böylelikle çevreye duyarlı, kullanıcı dostu, maliyet açısından verimli ve hızlı bir çözüm imkanı sunuyor.” diye sözlerine devam eden Temur, “Ayrıca bu uygulamalarımız ile Gaz Stopple teknolojisini diğer doğal gaz dağıtım şirketlerinin de kullanmasına öncülük etmekten de gurur duyuyoruz.” dedi.

19 Ağu 2020 - 15:56 - Ekonomi

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