Eşine kızdı, çatıda intihara kalkıştı

Olay, Pirireis Mahallesi, Bağdat Caddesi, Helal Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında oturan Mehmet S. evinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce izolasyon uygulandı. Alınan tedbirler gereği aile bireylerinin dışarı çıkması yasaklanırken, bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan ve daha sonra şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet S., polise şikayet edildi. Şikayetin geri alınmaması üzerine sinirlenerek çatı katına çıkan ve kendisini aşağıya atacağını söyleyen koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri ve itfaiye ekiplerini görünce bulunduğu çatıdan kaçtı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri olası bir intihara karşı binanın altına şişme yastık açarak önlem aldı. Bu sırada koruyucu elbise, maske ve eldiven giyerek çatıya çıkan polis ekipleri, Mehmet S.'yi çatı katı arasındaki bir kulübeye kendisini kilitlediğini farketti. Demir makası kullanarak kilidi kıran polis, Mehmet S,'yi koruyucu elbise giydirip aşağıya indirdi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Mehmet S'nin alkollü olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ayhan - normal karşılıyorum milleti eve tıkayınca millette birbirine giriyor zaten cepler boş.gerisini söylemeye gerek yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.