Dilovası'ndan geçen Kuzey Marmara Otoyolu mevkiindeki sanayi atıkları jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler yaptıkları titiz çalışmada zehir saçan sanayi atıklarının doğaya Redöksan Metalurji firması tarafından bırakıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Dilovası Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüterek, sanayi atıklarını döken firmaya kaldırttı. Firmaya ayrıca Kocaeli Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 265 bin lira para cezası kesildi. Daha sonra sanayi atıkları bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.
Sanayi atıklarını doğaya döken firmaya ibretlik ceza
Dilovası'nda sanayi atıklarını doğaya döken Redöksan Metalurji firmasına ibretlik ceza verildi. Döktüğü atıklar kaldırttırılan firmaya ayrıca 265 bin lira ceza kesildi.
19 Ağu 2020 - 19:00 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.