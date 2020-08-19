Olay, 14 Ağustos Cuma günü İzmit’te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren Y.G. (28) adlı kadın, bir süre vitrindeki altınları inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Y.G., vitrinin çekmecesini açarak 32 bin liralık altını alıp kuyumcudan ayrıldı. Kadının ayrılmasının ardından vitrindeki altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kameralarını incelediklerinde Y.G.’nin altınları çaldığını görünce durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayın ardından kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kameraları inceleyen polis ekipleri, yakalanmamak için 4 otobüs ve 5 kez de kıyafet değiştiren Y.G.'nin Gebze’de aracına binerek İstanbul Sancaktepe’ye gittiğini belirledi. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Baskında polislere sahte kimlik veren Y.G., çaldığı altınları evinin yakınlarında bir yere gömdüğünü söyledi. Polis ekipleri, toprağa gömülü altınları bulunduğu yerden çıkararak eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti. 66 ayrı suç kaydı olduğu ve 15 ayrı arama kaydı ile 14 ilde arandığı tespit edilen suç makinesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altın çalan suç makinesi hırsız tutuklandı
İzmit'te müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 32 bin liralık altın çalarak yakalanmamak için 5 kere kıyafet, 4 kere otobüs değiştiren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 14 Ağustos Cuma günü İzmit’te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren Y.G. (28) adlı kadın, bir süre vitrindeki altınları inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Y.G., vitrinin çekmecesini açarak 32 bin liralık altını alıp kuyumcudan ayrıldı. Kadının ayrılmasının ardından vitrindeki altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kameralarını incelediklerinde Y.G.’nin altınları çaldığını görünce durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayın ardından kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.