"Vaka sayımız bin 300'ün üzerinde"

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimiz inanıyorum. Bu sebeple buluşmalarımızı eski sıklıkla yapmıyoruz. Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlik ve düzenle devam diyor.

“EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK”

*Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

*Fakat artışlar yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. 12 Haziran’da tespit edilen yeni hasta sayısının bin 592 olduğunu ve bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir ve bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir.

*Çeşitli sebeplerle zaman zaman artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar ve alacağımız yara büyür. Bunun için sizleri dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum, yarınlara bakmaya davet ediyorum.

“YENİ BİR UYGULAMAYA GEÇİYORUZ”

*Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, Türkiye’nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışanlar varsa ya bilmiyor ya da siyasete unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

*Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasının ardından 41 bin olarak gerçekleşen test sayımız dün 80 binin üzerinde gerçekleşti. Yaşı genç, kronik rahatsızlığı olmayanlar evlerinde diğer kişilerden izole bir şekilde istirahat etmekte ve tedaviyi uygulamaktadırlar.

*Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle irtibat kurmakta ve kendilerini takip etmektedirler. Evde tedavi edilen hastalarımız için yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen bir sistem sayesinde doğrudan bir görüşme yapacak. Yeni bir adım atmış olacağız.

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI

*Türkiye salgınla mücadele filyasyon çalışmasının çok büyük yararını gördü. Filyason ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu oldu. Bu başarı devam ediyor. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344’e çıktı, her ekibimizde bir hekim görevlendirdik.

*Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8’dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

*Günler geçtikçe tanı konulmuş kişi sayısı, temaslı kişi sayısı artıyor. Biz de zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı.

7 İLDE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

*İl hıfzıssıhha kurullarımızın adını daha sık duyuyorsunuz, valiliğimizin başkanlık ettiği toplantılarla kararlar alıyoruz. Şu ana vaka sayısı artışı olan illerle iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

HES UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK

*Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale’de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

95 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURALLARI İHLAL ETTİ

*HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir.

*Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor, insanlar yorulabilir. Değişikliklere gittik ve altyapımızı güçlendirdik.

*Sağlık ordumuz fedakarlık göstermeye devam ediyor. Hizmet alırken onlara saygımız, güvenimiz tam olsun. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz.

*Salgınla mücadelemizi hep bir görev dağılımı içinde yürüttük. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak ve gözümüzde tüten normal hayata dönmek oldu. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.

GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI

*Bugün toplam hasta sayımız bin 303. Bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 23. Bugün iyileşen hasta sayımız bin 2. Yani hasta sayımız iyileşenlerden daha fazla.

*Bugünkü test sayımız ise 87 bin 223. Demin konuşmamda da bahsettim, önümüzdeki günler 100 binlere ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Toplam vefat sayımız bugünkü sayılarımızla birlikte 6 bin 39.

*Zatürre oranımız ise yüzde 7,4. Zatürre oranımız giderek azalmakta. Önemli sebeplerden birisi, son dönem bir antiviral ilacı Türkiye’de üretebilir olduk.

*Bu ilaçla ilgili bir ihale yapıldı ve 4 firmanın katkı sağlaması planlanmış oldu. Elimizde yeterli miktarda Türkiye’de üretebilen ilacın olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi rehberinin içine erken dönemde bu ilacı ayaktan da başlamayı uygun gördü ve başlamış oldu.

*Bundan sonraki süreçte erken dönemde bu ilaca da başlama imkanımız oldu. Erken dönemde ne kadar başlarsak pnömoni oranımızda azalma oldu. Birkaç ilimizin de pnömoni oranını söylemek istiyoruz. Konya’da son hafta yüzde 12,51’e son üç günde yüzde 10,42’ye kadar düştü. İlaç kullanımımız bayramda artış gösterdiği için bu oran düştü.

SMA HASTALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

*SMA hastalarımızla ilgili sayın bakanımız açıklama yaptı, ilaca erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak. Dünyada Tip1, Tip2 ve Tip3’ten vatandaştan ücret almayan nadir ülkelerden biriyiz.

*Son dönemde ruhsatlandırılan, oral yoldan alınan bir benzer ilacın geliştiğini ve onay aldığını, bununla ilgili hem SGK hem de bizde devrede olduğumuzu, bu ilaca da ulaşmaktayız.

KİT TARTIŞMALARINA CEVAP VERDİ

*Pandemi döneminde ne olursunuz, 83 milyon bir olalım. Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı, yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında bir fiyat uygulaması yapmamıştır.

*İnsanları yanıltmayalım, bu kadar net söylüyorum. Ben KİT’in arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum, kitap yazılır üzerine. Diyorum ki 9,8 liranın üzerinde başka bir KİT ödemesi yapmamıştır.

65 YAŞ AÇIKLAMASI

Genel anlamda bir yasak söz konusu değil, iller bazında yasak kararları alınabilir.