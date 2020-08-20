Adem Ellibeş’ten kaleci Fatih Öztürk’e kutlama

2010-2011 sezonunda Eyüpspor’dan Gölcükspor’a kiralanan ve o sezon harika işlere imza atarak gelecek adına fikir veren Fatih Öztürk kısa bir sür önce Galatasaray ile 2 yıllığına yıllık 4 milyon liraya anlaşmıştı. Fatih’i Gölcükspor’a getiren dönemin Genel Kaptanı, Gölcükspor’un unutulmaz ismi Adem Ellibeş, Fatih’ı kutladı ve “Fatih’i Eyüpspor’dan Gölcüksporumuza kiraladık. Çok bilenler “Niçin aldınız” diye tenkit etti. Ama Fatih çalıştı, sabretti, bugün Galatasaray’da. Futbolda torpil olmaz. Allah sakatlık vermesin. Fatih kardeşime sonsuz başarılar dilerim” dedi.