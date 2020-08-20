Aykut Çift, Çelik ve Aydemir’e emanet !..

Gölcükspor’da başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılmak zorunda alan golcü futbolcu Aykut Çift bireysel olarak çalışmalarını 2 yetenek antrenörle yapacak. Samsunspor, Derincespor, Gölcükspor, Diyarbekirspor ve Afjet Afyonspor gibi takımlarda ter döken Aykut iki teknik adamın da eşin uzmanı olduğunu belirtti ve yeni sezon başlayana kadar maç formunu bulacağınıbelirtti.