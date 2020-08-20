Arena yükseliyor

Yaklaşık 1 yıldır yapımına devam edilerek büyük emekler verilen uluslar arası Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Spor ve Yaşam Merkezi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ı ve Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ı ağırladı. Göreve geldiği günden beri önemli çalışmalara imza atarak başarılı projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın ve Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ın ziyaretinde, Kulüp Başkanı Tolga Havuç ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Başiskele projesinin ortağı olan Serkan Örücü hazır bulundu.

HAVUÇ DETAYLI BİLGİ VERDİ

Ziyarette ise Kulüp Başkanı Tolga Havuç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’a ve Spor Şube Müdürü Barış Çoban’a tesisi gezdirerek bilgiler verdi, ayrıca kısa, orta ve uzun vadede planlanan yatırımları ve Olimpiyatlara hazırlık noktasında yapılan reformları anlattı. Ziyaret sonunda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım projeyle alakalı duygu ve düşüncelerini aktararak bilgi, donanım ve tecrübeleriyle projeye yeni kazanımlarda bulunarak ortak projeler yapılabileceğini ifade etti.