Prometeon Türkiye’de emekli olan çalışanlar törenle uğurlandı

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye, emektar çalışanlarını fabrika sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törenle emekliliğe uğurladı. Prometeon’un İzmit’teki fabrikasında düzenlenen törene koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir katılım sağlanırken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp ile beraber fabrika yönetim ekibi ve Lastik-İş yöneticilerinin de katıldığı törende bir grup çalışan hazır bulundu.

Prometeon Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp ve Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı yaptıkları konuşmalarda, emekli olan çalışanlara tüm emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte mutluluklar dilediler. Törende yaptığı konuşmada Prometeon İK Direktörü Alper Tokalp, “Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olarak, 60. Yılımızda daha daha küçük bir törenle emeklilerimizi uğurluyoruz. Fabrikamıza emeği geçen Aydın Malkoç, Rıdvan Kaysal, Yüksel Pınar, Mevlüt Alkurt, Osman Tellioğlu, Mehmet Alkan, Hasan Kundaksız’a bugüne kadarki katkıları için teşekkür ediyor sağlıklı ve mutlu bir emeklilik yaşamı diliyorum” şeklinde konuştu.

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ise iyi dileklerini paylaşmanın yanı sıra pandemiye ilişkin olarak şu mesajları iletti; “Koronavirüs nedeniyle tüm dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Normalleşme başlangıcı nedeniyle herkeste bir rehavet oluştu gibi görünüyor. Ancak eğer tedbirlere uymazsak, 2. dalga ile karşılaşma riski devam ediyor. İşverenler ile yaptığımız temaslarda Prometeon’da olduğu gibi tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını görüyoruz. Siz değerli çalışanlarımızdan da alınan tedbirlere tam olarak uymanızı, maskenizi takmanızı, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmenizi rica ediyoruz. İşyerinde ve evlerimizde sevdiklerimiz ile birlikte sağlıklı bir şekilde yaşamak için tedbirlere uymak çok önemli.”

Konuşmaların ardından emekli olan 7 çalışana plaketleri takdim edildi.