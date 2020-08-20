Gölcük'teki sağlık yatırımları tüm hızıyla sürüyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’inde yakından takip ettiği yatırımlardan: Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi’nin dış cephesi tamamlandı. İçinde çalışmalar hızla devam ediyor. Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatı bitti. Yanındaki alanda otoparkta hizmete girdi. Yunus Emre Sağlık Merkezi hizmete başladı. 112 Acil Servis Binası inşaatı tamamlandı. Çok yakında faaliyete başlayacak.

YENİ DEVLET HASTANESİ VE EK BİNA İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, 52 dönümlük alan üzerinde inşaatına devam ediliyor. Ana ve ek bina olarak inşa edilen hastane, 45.000 m2 kapalı alana sahip, 300 yataklı A Sınıfı bir hastane olacak. Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nde; 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

GÖLCÜK YENİ MAHALLE SAĞLIK KOMPLEKSİ İNŞAATINDA DIŞ CEPHE TAMAMLANDI

Donanma Caddesi üzerinde bulunan, Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın dış cephe kaplamaları tamamlandı. Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi Kasım ayında tamamlanacak. İçerisinde; Aile Sağlığı Merkezi, Semt Polikliniği, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Yardım sağlık birimi ve Gölcük İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bulunacak. Sağlıklı yaşam merkezi adı altında, psikolojik danışma birimi, gebe eğitim sınıfı, sigarayı bırakma birimi, obezite ve diyabet ile ilgili birimler de yer alacak. Bina içerisinde iki adet eğitim salonu da bulunacak.

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ PREFABRİK EK HİZMET BİNASI TAMAMLANDI. YANINDAKİ ALANDA OTOPARK’TA FAALİYETE GİRDİ

Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin batı tarafında yer alan ve geçmişte otopark olarak kullanılan yerde, bir koridorla hastane bağlantısı sağlanacak olan Gölcük Devlet Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet Binası inşaatı tamamlandı. 900 m2 alan üzerine iki kat olarak inşa edilen ek bina ile polikliniklerin sayısı ve hizmet kalitesi artacak, hastaların sıra bekleme süresi asgariye inecek. Yakında hizmete açılacak ek binada; üst katta poliknikler, alt katta diyaliz merkezi bulunacak. Diyaliz merkezinden boşalan alana ise yoğum bakım ünitesi yapılacak. Ayrıca, ek binanın yanındaki alanda otopark alanı yapılarak faaliyete girdi.

GÖLCÜK YUNUS EMRE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Yunus Emre, Topçular, Örcün ve Saraylı Mahallelerinde yaşayan vatandaşların kullanacağı, Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi hizmete girdi. Kocaeli’de bir ilk olan bina konseptine sahip sağlık merkezinde, 4 doktor görev yapıyor. Aile Sağlık Merkezleri kriterlerine uygun olarak inşa edilen modern binada, ayrıca; Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme, Hasta Sevk İşlemleri, Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi, Enjeksiyon-Pansuman, Çeşitli Laboratuar Tetkikleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri, Aşılama Hizmetleri, Aile Planlaması, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Hasta Hakları Başvurularını Değerlendirme, Organ Bağış bilgisi gibi sağlık hizmetleri de verilecek.

GÖLCÜK 2 NO.LU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İNŞAATI BİTTİ

Gölcük Belediye Meclisi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile hayata geçen Gölcük 2 no.lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası’nın inşaatı tamamlandı. Yakın bir zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni hizmet binası; Değirmendere yönünden gelirken sağ (güney) tarafında, D-130 Karayolu’na cepheli, Yeni Gölcük Devlet Hastanesi’nin karşısında bulunuyor. Bu binada, 112 Acil Sağlık Hizmeti verilmeye başlandığı zaman, her yöne doğru çok hızlı bir ulaşım gerçekleştirilmiş olacak.