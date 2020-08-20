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20 Ağu 2020 - 13:11- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 13:12

30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Darıca sahili ve Bayramoğlu’nda hayata geçirilen sosyal tesislerin ardından 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisinde de yenileme çalışması başlatıldı.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Darıca sahilde bulunan sosyal tesisleri daha modern bir hale getiren Darıca Belediyesi Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda da yeni bir sosyal tesisi vatandaşların hizmetine açmıştı.

30 AĞUSTOS ZAFER PARKI CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Mahallelerde de sosyal tesis ihtiyacına cevap vermek için adım atan Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Sırasöğütler Mahallesi’nin ortasında bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı ve içerisindeki sosyal tesiste yenileme çalışması başlattı. Mahallelerin ve bölgenin sosyal tesis eksiğini gidermesi amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi tamamlandığında bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek. Bölgede yaşayan vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği bir mekan haline gelecek.

MAHALLELERE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Çevre düzenlemesi ve sosyal tesis içerisinde çalışmalar devam ederken kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alıyor. Darıca’da bütün mahallelere hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca sahilimizde ve Bayramoğlu’nda sosyal tesislerimizle sadece Darıcalılara değil bölge halkına da hizmet ediyoruz. Mahallelere de hizmet götürmek için çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi tamamlandığında o bölgede yaşayan vatandaşlarımız aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri bir mekana kavuşmuş olacak. Çevre düzenlemesi ve sosyal tesisimizle 30 Ağustos Zafer Parkı’mız vatandaşlarımızın yeni uğrak yeri olacak. Sosyal tesisimiz de hem görsel olarak hem de menüleriyle bölge halkına hitap edecek. Darıca’ya yakışır modern sosyal tesisler için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

20 Ağu 2020 - 13:11 - Gündem

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