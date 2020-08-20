Başkan Kocaman Uzunbey Mezarlığını inceledi

Kartepe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 22 dönüm alan üzerine kurulu olan Uzunbey Mezarlığı'nda çevre düzenlemelerini başlattı. Genel bakım çalışmalarına ağırlık veren ekipler, düzenlemeler kapsamında toprak tesviye ve serimi, mezar topraklarının düzeltilmesi, mezar taşlarının boyama ve tamiri, eski mezar tahtalarının yenilenmesi, mezarlıkta bulunan kurumuş bitki ve ağaçların budama ve bakımları yapıyor. Çalışmalar 1 mühendis ve 1 tekniker kontrolünde toplamda 15 personelle sürdürülüyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Uzunbey Mezarlığı'nda başlattığı çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park Bahçeler Müdürü Osman Bina’dan da bilgi aldı. Halk sağlığı ve çevre düzeni için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyleyen Başkan Kocaman, “Kartepe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam etmekteyiz. Parklarımızın, bahçelerimizin, ibadethanelerimizin ve mezarlıklarımızın bakım ve temizliklerini ihmal etmiyoruz. İbadethanelerimiz ve mezarlıklarımız maneviyatımızın en önemli yerlerindendir. Kartepemiz çok güzel, bizler de gerekli bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirerek, çevremizin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.