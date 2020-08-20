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20 Ağu 2020 - 13:31- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 13:33

Gelin damat dahil 100 kişi virüsü kaptı

Ankara'da yaşayan emekli Yavuz Yazıcı, eşinin kronik rahatsızlığını da dikkate alarak, salgın riskine karşı 4 ay kendisini evde izole ettikten sonra 1 saatliğine katıldığı, yeğeninin düğününde corona virüse yakalandı. Yazıcı, "Çok şükür, erken fark ettim ve kendimi karantinaya alarak eşime bulaştırmadım. Benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı" dedi.
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Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan Yavuz Yazıcı, hem onu hem kendisini koronavirüsten korumak için salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren yaklaşık 4 ay boyunca evinde izole oldu. Yazıcı, 11 Temmuz'da 1 saatliğine yeğeninin düğününe katıldı. Hediyesini takmasının ardından salondan ayrılan Yazıcı'da, düğünden bir süre koronavirüs tespit edildi. Virüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yazıcı, hastanede ve evde yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 

'BENİMLE BİRLİKTE GELİN, DAMAT VE 100 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI'

İyileşen Yavuz Yazıcı, eşinin birtakım kronik hastalıkları olduğunu, onu düşündüğü için pandeminin başından itibaren eşi ile birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. Yazıcı, "Bu süreçte alışverişi bile arkadaşlarım yapıyordu. Ama 'yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim. Sadece 1 saat kaldık, koronavirüse yakalandık. Çok şükür, erken fark ettim ve yine kendimi karantina altına alarak eşime bulaştırmadım. Öğrendiğim anda çok üzüldüm 'eşime bulaşır' diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu. Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım. Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin. Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var" diye konuştu. 

20 Ağu 2020 - 13:31 - Gündem

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