Ellibeş: Kocaeli, her zamanki gibi el üstünde

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli’nin son dönemde önemini kaybettiği yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ellibeş, “Tam tersine ülke siyasetinin merkezinde Kocaeli var. Son bir ayda ilimize yapılan üst düzey ziyaretlere bakarak bile bunu görmek mümkün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9 Ağustos’ta Gebze ve İzmit’te açılışlar gerçekleştirdi. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu üç gün sonra Derince’de yeni bir spor tesisi açtı. Dört gün sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Gölcük’e gelerek 17 Ağustos Deprem felaketinin yıl dönümünde acımızı paylaştı. Bir yıllık İl Başkanlığım döneminde Cumhurbaşkanımızı toplam 3 kez ilimizde ağırlamış olduk. Eski, yavaş siyasi anlayışın temsilcileri bu hızı takip etmekte zorlanmış ve herşeyi durağan görüş olabilir. Ama Kocaeli, son dönemde ülke siyasetinin tam merkezinde yer alıyor. Bunda başta yakın ilişkiler ve iş takibinin büyük etkisi bulunmaktadır” dedi.

KOCAELİ’NİN ANKARA’DAKİ ETKİSİ

Başkan Ellibeş, özellikle şehrimiz için çok önemli projeler konusunda hızlı yol alındığına da dikkat çekerek şöyle devam etti: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın göreve gelir gelmez Gebze-Darıca metrosunun yapım işini Bakanlığa devrini sağladı. İlimiz üreticileri için devrim niteliğindeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimine Cumhurbaşkanımız bizzat destek sağladı. Cedit Kentsel Dönüşüm projesinin ilçe belediye başkanının talebi doğrultusunda TOKİ’ye devrinde yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız aracı olarak benzer bir tasarruf sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un daha birkaç ay önce verdiği müjdeler var. İzmit Yürüyüş Yolu Projesi, Dilovası Kömürcüler OSB’nin taşınması, 3 bin konutluk yeni proje, Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları, Millet Bahçeleri, Kandıra duble yol çalışması... Kocaeli’nin her yerinde, her köşesinde durmaksızın bir çalışma ve bu çalışmalara Ankara’nın ilgisi ve deteği söz konusu. Kocaeli’nin etkisi ve önem sıralaması hiçbir zaman değişmemiştir. Tam tersine yeni hükümet sisteminin avantajları, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızın çalışkanlığıyla bu etki daha da artmıştır. Şehrimiz son 18 yılda olduğu gibi hizmet anlamında kazanmaya devam etmektedir.”

HER GÜN SAHADAYIZ

Ellibeş, Kocaeli’ye ayda bir defa uğrayanların AKP hakkında halktan koptu yorumları yapmasının da ilginç olduğunu ifade etti: “Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teşkilat çalışmalarımız yavaşlamıştı. Ama bu dönemde bile partimizi kapatıp, kenara çekilmedik. Belki bir kişiye bile faydamız olur düşüncesiyle parti binamızda her gün iki arkadaşımızı nöbetçi bıraktık. Haziran ayı başında normalleşme süreci başladığında tüm teşkilatımızla sahaya inerek esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Düğün ve cemiyetler hariç, 1 Haziran’dan bugüne binin üzerinde program gerçekleştirmişiz. Yaz aylarında bile temizlik, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Halktan kopmak bir yana, halkımızın tam içinde, merkezindeyiz” dedi.