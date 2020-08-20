Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 Ağu 2020 - 14:00- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 14:01

Başkan Büyükakın, “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”

Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini ziyaret etti. Büyükakın, “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz” dedi.
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini Başiekele İlçe Belediye Başkanı Yasin Özlü ile ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus ve İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın da yer aldığı ziyaretlerde köy muhtarları Mehmet Borlak, Ali Özkanlı, Cevdet Topal ve Mithat Çelik de hazır bulundu. Gittiği her köyde büyük bir misafirperverlikle ve ilgiyle karşılanan Başkan Büyükakın, gördüğü büyük teveccüh için herkese teşekkür ederken, gelen yeni hizmet taleplerine dönük adımlar atacaklarını da vurguladı. Kocaeli’nin her köşesine hizmet ettiklerini, ilçe merkezlerinden en uzak yerleşim yerlerine kadar vatandaşların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizler hizmet etme makamındayız. Mazeret değil, hizmet etme sorumluluğumuz var. Bu anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz” dedi. 

“EN GÜZELİNİ YAPMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini ziyaretlerinde samimi bir şekilde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, milletin kendisine hizmet edeni unutmadığını ve sahip çıktığını da dile getirdi. Köylerde yaşayan 7’den 77’ye herkesle yakından ilgilenerek varsa taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti. Köylere çok önemli hizmetler yaptıklarını bunun karşılığında halkın her daim kendilerini desteklediğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği sohbetlerde şunları dile getirdi: “Biz bu ülkenin, bu şehrin her karışına aşığız. Milletimizle her fırsatta buluşuyor, hizmetlerin en güzelini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlere dönük yatırımlara, alt ve üst yapıdan sosyal yardımlara her alanda vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz.”

“MAVİ VATANDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Köy ziyaretlerinde Türkiye’nin dış politikadaki gelişmeleri üzerine sorulan sorulara da içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, “Ülkemiz Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı bölgelerde yürüttüğü mücadele bir istikbal mücadelesidir. Savunma sanayisinde yakaladığımız millileşme çalışmaları bugün enerjide de dışa bağımlı bir ülkeden kurtulma çabasıyla devam etmektedir. Enerji güvenliği ülkemiz açısından çok önemlidir ve bu konuda Mavi Vatan’da çok önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde “Türkiye, Doğu Akdeniz’de hakkını sonunu kadar aramakta kararlıdır” olduğunu dile getirmektedir. Cumhurbaşkanımız, hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamayacağını da vurgulamaktadır” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesi Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerine yaptığı ziyaret günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.

20 Ağu 2020 - 14:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Kocaman Uzunbey Mezarlığını inceledi mask
Başkan Kocaman Uzunbey Mezarlığını inceledi
30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor mask
30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor
Gölcük'teki sağlık yatırımları tüm hızıyla sürüyor mask
Gölcük'teki sağlık yatırımları tüm hızıyla sürüyor
İhsaniyespor’dan destek turu mask
İhsaniyespor’dan destek turu
Özel öğrencilerin pedal kardeşliği mask
Özel öğrencilerin pedal kardeşliği
Koronavirüse karşı farkındalık yürüyüşü mask
Koronavirüse karşı farkındalık yürüyüşü
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor! mask
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor!
İlçe başkanın gelini ve torunu denizde boğuldu mask
İlçe başkanın gelini ve torunu denizde boğuldu
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü mask
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak

GALERİ

Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL