Başkan Büyükakın, “Mazeret değil, hizmet üretiyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Başiskele ilçesinin Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini Başiekele İlçe Belediye Başkanı Yasin Özlü ile ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus ve İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın da yer aldığı ziyaretlerde köy muhtarları Mehmet Borlak, Ali Özkanlı, Cevdet Topal ve Mithat Çelik de hazır bulundu. Gittiği her köyde büyük bir misafirperverlikle ve ilgiyle karşılanan Başkan Büyükakın, gördüğü büyük teveccüh için herkese teşekkür ederken, gelen yeni hizmet taleplerine dönük adımlar atacaklarını da vurguladı. Kocaeli’nin her köşesine hizmet ettiklerini, ilçe merkezlerinden en uzak yerleşim yerlerine kadar vatandaşların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizler hizmet etme makamındayız. Mazeret değil, hizmet etme sorumluluğumuz var. Bu anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz” dedi.

“EN GÜZELİNİ YAPMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerini ziyaretlerinde samimi bir şekilde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, milletin kendisine hizmet edeni unutmadığını ve sahip çıktığını da dile getirdi. Köylerde yaşayan 7’den 77’ye herkesle yakından ilgilenerek varsa taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti. Köylere çok önemli hizmetler yaptıklarını bunun karşılığında halkın her daim kendilerini desteklediğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği sohbetlerde şunları dile getirdi: “Biz bu ülkenin, bu şehrin her karışına aşığız. Milletimizle her fırsatta buluşuyor, hizmetlerin en güzelini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan gençlere dönük yatırımlara, alt ve üst yapıdan sosyal yardımlara her alanda vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz.”

“MAVİ VATANDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Köy ziyaretlerinde Türkiye’nin dış politikadaki gelişmeleri üzerine sorulan sorulara da içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, “Ülkemiz Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı bölgelerde yürüttüğü mücadele bir istikbal mücadelesidir. Savunma sanayisinde yakaladığımız millileşme çalışmaları bugün enerjide de dışa bağımlı bir ülkeden kurtulma çabasıyla devam etmektedir. Enerji güvenliği ülkemiz açısından çok önemlidir ve bu konuda Mavi Vatan’da çok önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde “Türkiye, Doğu Akdeniz’de hakkını sonunu kadar aramakta kararlıdır” olduğunu dile getirmektedir. Cumhurbaşkanımız, hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamayacağını da vurgulamaktadır” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, Başiskele ilçesi Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü köylerine yaptığı ziyaret günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.