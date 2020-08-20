Tamyüksel, Muharrem Ayı’nı kutladı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Tamyüksel, Muharrem Ayı’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Tamyüksel, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in ümmeti için Mekke’den Medine’ye yaptığı kutlu yolcukla başlayan Hicri Takvimin ilk ayında kutlanan Muharrem ayına ve içinde yer alan Aşure Günü’ne bir kez daha erişebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Müslüman aleminin en kıymetli 4 ayından birisi olan Muharrem Ayı, bünyesinde önemli olayları barındırmaktadır” şeklinde konuştu.
“BARIŞ TOHUMLARININ YEŞERMESİNİ DİLİYORUM”
İslam tarihinde Muharrem Ayı; içerisinde yer alan paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü’nün içerdiği ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'daşehid edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.