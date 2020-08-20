Aygün, arazi için Bakan Pakdemirli'ye gitti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait arazinin belediyeye tahsisi konusunda Ankara’da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Aygün, Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı olarak planlanan proje için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Ziyaret sonunda Aygün ilçenin önemli markası olan Çenesuyu’nu Bakan Pakdemirli’ye takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.