Aygün, arazi için Bakan Pakdemirli'ye gitti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait arazinin belediyeye tahsisi konusunda Ankara’da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Aygün, Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı olarak planlanan proje için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Ziyaret sonunda Aygün ilçenin önemli markası olan Çenesuyu’nu Bakan Pakdemirli’ye takdim etti.