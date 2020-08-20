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20 Ağu 2020 - 15:21- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 15:23

Aygün, arazi için Bakan Pakdemirli'ye gitti

İlçede hizmete sunulması planlanan projelerle ilgili Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bakanlığa ait arazinin belediyeye tahsisi noktasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait arazinin belediyeye tahsisi konusunda Ankara’da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Aygün, Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı olarak planlanan proje için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Ziyaret sonunda Aygün ilçenin önemli markası olan Çenesuyu’nu Bakan Pakdemirli’ye takdim etti.

20 Ağu 2020 - 15:21 - Gündem

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