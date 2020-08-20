Katırcıoğlu, çocuklar için Ordu’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2018 yılında uygulamaya konan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altında kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Ordu’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyon üyeleri ile Ordu’ya mevsimlik tarım İşinde çalışan ailelerin yanında ki çocukların ziyaret edilmesi ve Çocuk İşçiliği ile mücadele noktasında sorunların ele alınması ve çözümü için temaslarda bulunacak.

AİLELERLE BİR ARAYA GELECEK

Komisyonun çocuklara ait sorunları yerinde tespit etmek için mevsimsel tarım işçiliğinin en fazla olan illerin başında gelen Ordu’ya gittiklerini söyleyen Katırcıoğlu, ailelerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyeceklerini ifade etti. Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi'nin (METİP) Ordu’da uygulandığını hatırlatan Katırcıoğlu, projenin daha da iyileştirilerek ailelerin koşullarını daha iyi noktaya getirmeyi ve diğer illerimize de örnek uygulama olmasını hedeflediklerini söyledi.