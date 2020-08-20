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20 Ağu 2020 - 15:22- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 15:24

"Gebze modern bir hal istiyor"

YRP Gebze İlçe Teşkilatı, Gebze Sebze Meyve ve Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, hal esnafının sıkıntı yaşadığını belirleterek, “Halin derhal yeni bir hal binası yapılarak taşınması lazım. Burada bir kamyon içeri girdiğinde trafik kitleniyor” dedi.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze ilçe Teşkilatı, Gebze Sebze Meyve ve Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Ziyaret esnasında hal esnafımıza bir dokunduk, bin ah işitti. Hal esnafı çok dertli. 40 yıl önce yapılan hal oldukça harap. Hijyen ortamı yok halin kullanım alanı dar. Esnaf ve pazarcılar çok sıkıntı çekiyor. Halin derhal yeni bir hal binası yapılarak taşınması lazım. Burada bir kamyon içeri girdiğinde trafik kitleniyor. Vatandaşlar alışverişe geldiklerinde adım atacak yer bulamıyorlar. “Güvenlik sorunları, çevre sorunları bir de trafik sirkülasyonu eklendi miydi halimiz içler acısı” diyor esnafımız” ifadelerinde bulundu.

“KAMUOYUNA BİLGİ VERECEĞİZ”

“Hiç etik değildi diyen” Kılıç, “Bir milyon nüfuslu bir bölgeye reva gördükleri hal binası maalesef bu. Yeni bir hal binasının hızla yapılmasını istiyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi Gebze ilçe Teşkilatı olarak sorunlarınızı dinledik inşallah sorunlarınızı çözümü noktasında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Pandemi sürecinde hal esnafını pahalılıkta halkın önüne stokçu, komisyoncu, terörist diye atıp zor durumda bırakmak hiç etik değildi. Gece yarılarında halkımızın sofralarına taze ürünler ulaşsın diye çabalayan bu kardeşlerimiz bunu hak etmemişlerdir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır” dedi. Ayrıca ziyarette İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetimi Yeniden Refah Partisi’nin “Milli Kaynak Paketimiz” kitabını hal esnafına hediye etti.

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20 Ağu 2020 - 15:22 - Gündem

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