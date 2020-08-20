Kadınlar, İYİ Parti İzmit’ten destek istedi 

Geçen hafta İzmit Belediyesi karşısındaki Kaptanlar İşhanı'nın 4. katında yeni yerine taşınan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın ilk ziyaretçileri, Türk Ocakları'ndan sonra Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi üyeleri oldu. İlçe Başkanlığı'nın yeni binasında Başkan Pelin Coştur Filiz'i ziyaret eden İnisiyatif üyeleri Filiz'den destek istediler.
“DESTEK VERMEYE HAZIRIM”
Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatif üyeleri, Filiz ve ekibini 29 Ağustos Cumartesi günü Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde yapacakları foruma davet ederek destek istediler. Filiz, inisiyatif üyelerinin kendilerine yaptıkları ziyaretten çok memnun olduklarını dile getirerek "Ülkemizde her gün pek çok kadının şiddete maruz kaldığı ve her ay 40-50 kadının öldürüldüğü bir dönemde bu ziyaretinizi ve 29 Ağustos tarihindeki forumu çok önemsiyorum. Biz kadınlar birlik olup her platformda sesimizi çok daha güçlü duyurmamız gerekiyor. Ben elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.