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20 Ağu 2020 - 15:38- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 15:40

"Öğretmenler bu hükümet döneminde itibarsızlaştırıldı"

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık,  21 Eylül itibariyle başlayacak eğitim sürecine yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Çalık, “Öğretmenler, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar bu hükümet döneminde itibarsızlaştırılmıştır.” dedi.
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Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Emine Çalık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılmasına yönelik yaptığı açıklamayı eleştirerek süreci değerlendiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık’ın şube binasında gerçekleştirildiği açıklamaya Şube Sekreteri Bülent Uğrasız, Mali Sekreter Zeynep Gerim, Örgütlenme Sekreteri Özgür Dokuz ve Eğitim Sekreteri Sabri Mutlu eşlik etti. Çalık, “Son günlerde ilgili ilgisiz herkesin sanki öğretmenler okulların açılmasını istemiyormuş algısı yaratılarak, sözlü saldırılara ve hakaretlere başladığını görmekteyiz.” şeklinde konuştu.

“RİSKLİ ORTAMLARDA ÇALIŞTILAR”

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdürenEğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, “Okulların açılmasına dair tartışmada bilimsellikten ve empatiden uzak biçimde eğitimciler, eğitim sendikaları suçlanmaktadır. Öğretmenler, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar bu hükümet döneminde itibarsızlaştırılmıştır. Oysa 6 aydır çalışmadan maaş alıyor denilen öğretmenler salgının başladığı ilk günlerden itibaren gönüllü vefa grupları içinde yer alarak toplum sağlığı için her türlü riskli ortamlarda çalışmışlardır. Şu an öğretmenler herkesten daha çok okulların açılmasını ve öğrencileriyle kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak gerçekler ortadadır.” ifadelerini kullandı.

“KAÇ PARA GÖNDERMİŞ”

Çalık, “Milli Eğitim Bakanlığı okulların nasıl açılacağını açıkladı. Okullar temiz olanlar ve olmayanlar olarak tespit edilecekmiş. Bunu da görevli 2000 denetmen kontrol edecekmiş. Okullar, salgından daha çok eğitim ortamlarının hazır olmamasından, derslik sayısının yetersizliğinden okullarda yeterli yardımcı personel eksikliğinden dolayı açılamamaktadır. Bakanlık okulları temiz olup, olmamakla denetlemek yerine, Mart ayından bu yana iller bazında okulları hijyen bakımından hazırlanmak için kaç para göndermiştir, bunları açıklamalıdır. Temassız oyun kitabı hazırlanacağına, okullarda temassız, fotoselli musluklar, sabunluklar konulmuş mu? Lavabo sayıları arttırılmış mı? Bunları açıklamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı her gün değişen açıklamalar yapmaya devam ediyor.Ancak nedense bu kadar hayatı önem taşıyan bir konuda bile, eğitimin paydaşlarıyla birkaç günlük acil bir çalıştay yapmaya ve bu soruna birlikte çözüm bulmaya çalışmıyor.” dedi.

TAŞIMALI EĞİTİME SON VERİLMELİ

Yıllar önce 4+4+4 eğitim sistemi getirilirken binlerce köy okulu boşaltılıp çocukların taşımalı sistem ile merkezlere taşınmaya başlandığını belirten Çalık, “Salgının devam etmesinden dolayı, derslik yetersizliği nedeniyle seyreltilmiş eğitimden bahsedilirken, taşımalı eğitime son verilmelidir. Taşımalı sistemin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için yatılı bölge ilkokul ve ortaokulları hayata geçirilmelidir.Günümüzde atanamayan bir milyona yakın öğretmen var, acilen yeni atamalar yapılmalı, atıl durumda, çürümeye terk edilmiş binlerce köy okulu eğitim öğretime açılmalıdır. Eğitim İş olarak; Covid 19 kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin önerilerimizi 10 Ağustos 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına sunduk. Buna rağmen bakanlıkça öğrencilerimizin Maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda herhangi bir tedbir alınmadığı görülmektedir.” dedi.

Doğanay YILMAZ

20 Ağu 2020 - 15:38 - Gündem

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