Şule ve Melih’in mutlu günü

Eskiden birçok kulüpte top koşturan şimdilerde ise özel bir fabrikada çalışan Melih Kahya ile Zeray İnşaat’ta çalışan Şule Hakkıoğlu dünya evine girdi. Ev hanımı Filiz Hakkıoğlu ve emekli Şinasi Hakkıoğlu’nun kızları Şule Hakkıoğlu ile ev hanımı Nesibe Kahya ile emekli Nejat Kahyanın oğulları Melih Kahya bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.

BALAYI MALDİVLER’DE

Nikahlarını İzmit’teki Beytül Kebap’ta kıyan çift düğünlerini ise Eskişehir’de yaptı. Genç çiftin nikah şahitliğini Zaza Mehmet Fırak Ağa, Zülal Saran ve Melek Furtin yaptı. Çiftin yakın dostları ve spor camiası bu mutlu günde Melih ve Şule’yi yalnız bırakmadı. Mutluluğu gözlerden okunan çift balayı için Maldivleri tercih etti.