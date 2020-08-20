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20 Ağu 2020 - 16:30- Gündem G: 20 Ağu 2020 - 16:34

Sağanak Kocaeli'yi vurdu!

Kocaeli’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağış etkisini gösterdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağış şehri etkisi altına alırken İzmitli vatandaşlar ani bastıran yağış karşısında dükkân köşelerine ve ankesörlü telefonların bulunduğu üstü kapalı bölmelere sığındı.Kısa süreli yağış sonrası hayat normale dönerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre saat 18.00 itibariyle gün içerisinde yağış beklenmiyor.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre, 21 Ağustos Cuma günü Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken ilerleyen günlerde havaların parçalı bulutlu şekilde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde nem oranlarında da bir artış olacağı hava tahmin raporları içerisinde yer almakta

Doğanay Yılmaz

20 Ağu 2020 - 16:30 - Gündem

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