Sağanak Kocaeli'yi vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağış şehri etkisi altına alırken İzmitli vatandaşlar ani bastıran yağış karşısında dükkân köşelerine ve ankesörlü telefonların bulunduğu üstü kapalı bölmelere sığındı.Kısa süreli yağış sonrası hayat normale dönerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre saat 18.00 itibariyle gün içerisinde yağış beklenmiyor.
SAĞANAK DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre, 21 Ağustos Cuma günü Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken ilerleyen günlerde havaların parçalı bulutlu şekilde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde nem oranlarında da bir artış olacağı hava tahmin raporları içerisinde yer almakta
Doğanay Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.