Hülagü öğrencilere seslendi: Eylülde plan yapmayın

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, üniversitelerin açılmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hülagü, "Sevgili Öğrencilerimiz, üniversitelerin açılmasıyla ilgili arkadaşlarımız değişik alternatifler üzerinde çalışıyor. YÖK'ten gelen talimat eylülde planlama yapmayın. Düşüncemiz ağırlıklı örgün/online karışımı bir model olarak okulları açmak. Ayrıntılı açıklama bitince yapılacaktır." ifadelerini kullandı.