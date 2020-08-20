Cezaevlerinden çıkmayan vekil: Gergerlioğlu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun son bir yıl içerisindeki faaliyetlerinin yer aldığı rapor yayınlandı. Rapor ile ilgili Gergerlioğlu ile birlikte HDP İl Eş Başkanı Selim Akboğa ve İl Yöneticisi Nihat Geyik gazetemize ziyaret gerçekleştirdi.

EN ÇOK ADALET BAKANINA SORDU

Raporda, Gergerlioğlu’nun son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalara yer verildi. Geçtiğimiz yıl 753 soru önergesi, 2020 itibariyle 2373 soru önergesi veren Gergerlioğlu, Kocaeli Milletvekillerinin yanı sıra HDP içinde de en çok soru önergesi veren milletvekili oldu. Milletvekilleri içinde ise en çok soru önergesi veren üçüncü milletvekili olduğu belirtildi. 2373 soru önergesi arasında en çok soru önergesi ise 1668 önerge ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verildi. Dile getirilen sorunla ilgili önergenin yanı sıra bütün önergeler sosyal medya üzerinden kampanyaya dönüştürdüğü belirtildi. Ayrıca iletilen sorunlarının yüzde 70 çözüme kavuştuğu duyuruldu.

AKP, MHP VE İYİ PARTİ’DEN RET

Meclis çalışmalarında Gergerlioğlu’nu ilimizde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan takip etti. Türkkan, toplamda 304 soru önergesi verdi. Gergerlioğlu ayrıca meclis çalışmaları kapsamında 11 araştırma önergesi verdi. Önergelerden 3 tanesi genel kurulda görüşülürken, önergeler AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla reddedildi. Gergerlioğlu mecliste verdiği kanun teklifleri ve önergeler, ağırlık olarak cezaevleri ve mahkum sorunları olduğu belirtildi. Bir diğer yandan verilen kanun tekliflerinde 28 Nisan’ın iş cinayetleri ile ilgili yas günü ilan edilmesi, linç girişiminin suç sayılması, Koronavirüs nedeniyle hükümlülerin cezalarının infazının 1 yıl süreyle ertelenmesi de yer aldı.

BİN 100 HAK İHLALİ

Gergerlioğlu son iki yılda 83 basın toplantısı düzenleyerek en fazla toplantı düzenleyen milletvekili oldu. Birçok kampanya yapan Gergerlioğlu, bu kampanyalarda da ağırlıklı olarak genel cezaevi sorunları ile mahkumlara yer verirken, OHAL döneminde kaçırıldığı belirtilen 28 kişinin de sık sık gündeme getirildiği belirtildi. Yurttaş İletişim Formu’na gelen 3075 başvurudan cezaevleri başta olmak üzere 1100 hak ihlalinin dilekçe ile komisyona iletildiğinin belirtildiği raporda İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuru sayısı ise 5 bin 996 olarak açıklandı.

BÜYÜK KHK BULUŞMASI YAPILACAK

Gergerlioğlu, yurtdışı büyükelçileri tarafından sık sık insan hakları ihlalleriyle ilgili ziyaret edildi. Raporda ayrıca, sık sık birçok Avrupa ülkesinin büyükelçisi ile görüşme gerçekleştirdiği, özel röportajlar için basın kuruluşlarının kendisine başvurduğu belirtildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkartılan vatandaşlar için de çalışmalar yapan Gergerlioğlu’nun bu konudaki çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Ayrıca raporda, 5-6 Ekim’de Büyük Türkiye KHK Buluşması gerçekleştirileceği duyuruldu.