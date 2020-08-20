Vaka sayılarında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 58 oldu.

Bugün toplam 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 254 bin 520’ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 61 bin 930’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 882 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.3, toplam ağır hasta sayısının ise 735 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: YENİ VAKAMIZ 1400’Ü GEÇTİ



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde.

* Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.