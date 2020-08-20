İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren 4 katlı bina inşaatında çalışan Metin Akçal (44) ve Adem O. (42) isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Metin Akçal ve Adem O. Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akçal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adem O.’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.