Necati Dalkıç koronaya yenildi!

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Mücahit Sokak adresinde ikamet eden Necati Dalgıç’da (77) koronavirüs salgınına yakalandı. Yaklaşık 1 aydır Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Dalgıç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. TEKEL emeklisi olan evli ve 3 çocuk babası Necati Dalgıç’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.