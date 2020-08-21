Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 20 Ağustos günü Gebze'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 130 adet kaçak ürünler için kullanılan TAPDK bandrolü, paketler halinde toplamda 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu (6000 adet) 2005 marka bandrolleri sonradan yapıştırılmış makaron ve 70 kutu (14.000 adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.D. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.
Kocaeli'de kaçak tütün baskını!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze'de bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda tütün ve makaron ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.
21 Ağu 2020 - 11:29 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
Turul Makina
- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.0262 335 45 03
ELEMAN ARANIYOR
PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...02623355003
USTA ARANIYOR
TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...0537 456 47 05
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR
Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...GARANTİPLAST
KİRALIK OFİS
İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis0 532 344 19 97
SATILIK DUBLEKS DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.