Kocaeli'de kaçak tütün baskını!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 20 Ağustos günü Gebze'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 130 adet kaçak ürünler için kullanılan TAPDK bandrolü, paketler halinde toplamda 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu (6000 adet) 2005 marka bandrolleri sonradan yapıştırılmış makaron ve 70 kutu (14.000 adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.D. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.