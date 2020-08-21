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21 Ağu 2020 - 11:59- Gündem G: 21 Ağu 2020 - 12:02

İzmit Belediyesi'nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
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Vatandaşların sağlığını önemseyen İzmit Belediyesi çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmetinden hem fazla kilolarından kurtulmak isteyen hem de daha sağlıklı beslenmek isteyen tüm vatandaşlar yararlanabilecek

YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Pandemi süreci ile vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını arttıran İzmit Belediyesi, fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz diyetisyen hizmeti vermeye başlıyor. Obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık risklerini en aza indirgemeyi amaçlayan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti, Yahyakaptan Mahalle Konağı’nda Diyetisyen Gizem Aydın tarafından verilecek. Belediye tarafından ücretsiz verilecek olan diyetisyen hizmeti ile vatandaşlar sağlıklı şekilde kilo vererek yaşam kalitesini arttıracak.

RANDEVU SİSTEMİ İLE HİZMET VERECEK

Diyetisyen desteği uygulaması her hafta pazartesi günleri saat 09.00 – 17.00 saatlerinde randevu sistemi ile hizmet verecek. Fazla kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir hayata adım atmak isteyen vatandaşlar 311 30 60 telefon numarasından randevu ve bilgi alabilecek.

21 Ağu 2020 - 11:59 - Gündem

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