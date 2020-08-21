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21 Ağu 2020 - 12:08- Gündem G: 21 Ağu 2020 - 12:12

Erdoğan 'müjdeyi' bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi bugün saat 15:00'da Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklaması ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ‘İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceden haberini verdiği müjdeyi, bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak. Açıklamanın saat 15:00'da başlayacağı duyuruldu.

21 Ağu 2020 - 12:08 - Gündem

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