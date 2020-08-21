Gelecek Gölcük, ilçenin sorunlarını masaya yatırdı

Gelecek Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı kongre sonrası ilk toplantısında ilçe sorunlarını gündemine aldı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede şu tespitlerde bulunuldu: “Halıdere girişte ışıklarda yaşanan trafik karmaşası belediyeye bildirildiği halde bir netice alınamamıştır. Halıdere’de kapatılan taş ocağından gizli gizli kamyonlarla hafriyatlar taşınmaktadır. Halıdere sahilde kullanılmayan iskelede güvenlik önlemi yoktur. Çocuklar için tehlike arz ediyor. İskele yolu ışıkları değiştirilmeli. Sanayi bölgesindeki başı boş köpekler için tedbir alınmalı. Eski yapılar yıkılmıyor. Aksine dış kaplama yapılıp yeni evmiş gibi sunuluyor. Çarşamba pazarının taşınması konusu mutlaka ele alınmalı. İlçemizde sosyal ve kültürel etkinlikler yok denecek kadar az. Yazlık ılıcamız çok pahalı, fiyatlar makul seviyelere çekilmeli. Tersanedeki iş yerlerinde pandemiden dolayı hiç sosyal mesafe yok ve çok kalabalık bir şekilde yemekhanelerde yemek veriliyor. Çalışanlar mola ve istirahatlerini son derece sağlıksız koşullarda yapıyor. Kapalı hayvan pazar alanı ve yanında modern bir mezbaha yapılarak köylümüze destek sağlanmalıdır”