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21 Ağu 2020 - 12:12- Gündem G: 21 Ağu 2020 - 12:16

Başkan Aygün’den Ankara’da temaslar

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün program sonrasında önemli ziyaretlerde bulundu
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Programın ardından Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Aygün, hizmete sunacağı projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Yaptığı temaslar kapsamında Başkan Aygün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile bir araya gelerek Tahtalı Gölü Doğa Park projesi ile ilgili istişarede bulundu.

DERİNCE'DE YAPILACAK PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Tahtalı Gölü Doğa Park projesi ile ilgili detayların konuşulduğu görüşmede Başkan Aygün, Bakan Yardımcısı Baydaş’a ilçeye kazandırılan projelerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Başkentte yaptığı temaslar kapsamında Başkan Aygün son olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret etti. Rektör Ünüvar’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aygün, “Ankara Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamızı bu anlamlı vazife dolayısıyla tebrik ediyor, görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

21 Ağu 2020 - 12:12 - Gündem

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