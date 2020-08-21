Derince’nin Bolu kampı 30 Ağustos’ta başlıyor !..

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu koordinesinde günde çift antrenman yapan takım yavaş yavaş kendine geliyor. Yeni transferlerin de takıma katılması daha sağlıklı etkin Derince ekibininDerine Stadı’nda yapılan son antrenmanında kuvvet koşuları yapıldı. Futbolcuların moralli olmaları dikkatlerden kaçmazken yoğun maç takvimi öncesi tedbir elden bırakılmıyor.
3 HAZIRLIK MAÇI
30 Ağustos’ta başlayacak olan 12 günlük Bolu kampı ile de çalışmalarını pekiştirecek olan Sarı Lacivertliler Bolu’da 3 hazırlık maçı yapacak. 19-20 Eylül’de başlayacak olan lig öncesi dar zamanda en doğru politika ile formunu bulmaya çalışan Derince ekibi 12 Eylül’de de lig öncesi son provasını yapacak. N Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.