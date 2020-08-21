Derince’nin Bolu kampı 30 Ağustos’ta başlıyor !..

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu koordinesinde günde çift antrenman yapan takım yavaş yavaş kendine geliyor. Yeni transferlerin de takıma katılması daha sağlıklı etkin Derince ekibininDerine Stadı’nda yapılan son antrenmanında kuvvet koşuları yapıldı. Futbolcuların moralli olmaları dikkatlerden kaçmazken yoğun maç takvimi öncesi tedbir elden bırakılmıyor.

3 HAZIRLIK MAÇI

30 Ağustos’ta başlayacak olan 12 günlük Bolu kampı ile de çalışmalarını pekiştirecek olan Sarı Lacivertliler Bolu’da 3 hazırlık maçı yapacak. 19-20 Eylül’de başlayacak olan lig öncesi dar zamanda en doğru politika ile formunu bulmaya çalışan Derince ekibi 12 Eylül’de de lig öncesi son provasını yapacak. N Erdem ÖVÜÇ