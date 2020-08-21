Bugün rakip: Soma

Kartepe’deki sezon öncesi hazırlık kampı devam eden Kocaelispor ikinci hazırlık maçını bugün 3. Lig takımlarından Manisa Somaspor ile oynayacak. Kartepe 4’no’lu sahadaki maç saat 15.00’te başlayacak ve seyircisiz oynanacak. Saha içine iki kulübün başkanı ve gazeteciler dışında kimse alınmayacak. Yeşil Siyahlılar ilk hazırlık maçında kentlisi Gölcükspor ile karşılaşmış ve mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Yeşil Siyahlıların 3. hazırlık maçının programı bugün belli olacak.