“Koronavirüs esnaf ve vatandaşların düzenini değiştirdi”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe genelinde ziyaret ettiği esnaflarla sohbet edip, hayırlı işler dileğinde bulundu, istek ve önerilerini dinledi.Kocaman vatandaşlara, son zamanlarda artan vaka sayılarıyla ilgili bilgiler vererek, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili daha dikkatli olmaları gerektiği hususunda hatırlatmalarda bulundu. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili kuralları da tebliğ eden Kocaman, sevdiklerimizin sağlığı için herkesin bu kurallara mutlak süratle uyması gerektiğini belirtti.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Alınan tedbirleri anlatan Kocaman, “Kurallara sıkı sıkıya uyduğumuz müddetçe, mücadelemiz en az kayıpla sonuçlanacaktır. Ailemizden, sevdiklerimizden birini kaybetmeden önce durumun ciddiyetine varmalıyız.Aylardır tüm dünya ve ülkemizde süren Covid-19 salgını esnaf ve vatandaşlarımızın düzenini değiştirdi. Esnaf ve hemşehrilerimizin de bilinçli olduklarını görmek çok güzel. Eksik olmasınlar bizim için de iyi dilek ve hayır duaları hiç eksik olmuyor. Bu güveni boşa çıkarmamak için biz de tüm enerjimizle, ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gece gündüz çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.