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21 Ağu 2020 - 16:02- Ekonomi G: 21 Ağu 2020 - 16:04

Brisa’dan deprem farkındalığına destek

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 21’inci yıldönümü nedeniyle deprem farkındalığına destek olmak amacıyla bu yıl da çalışanlarına yönelik etkinlik ve bilgilendirmeler gerçekleştirdi 
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Brisa, şirket çalışanlarına yönelik deprem farkındalık haftası olarak ilan ettiği 17 Ağustos haftasında çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bir dizi çalışmaya imza attı. Marmara Depremi'nin 21. yılında, Brisalılar bu acı dolu deneyimin öğretilerini derinleştirmek üzere eğitim ve söyleşi toplantılarında bir araya geldi. Ayrıca çeşitli iletişim çalışmaları ile deprem konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRDİ

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, doğal afetlere her an, her dakika hazır olmak gerektiğine dikkat çekmek amacıyla 17 Ağustos haftasını deprem farkındalık haftası olarak ilan etti. Marmara Depremi’nin yarattığı sonuçların en yakın tanıklarından biri olan Brisa, bu yıl da şirket çalışanlarının farkındalığını derinleştirmek için çeşitli etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

DEPREM & KORUNMA YOLLARI

Bu kapsamda çalışanlara özel olarak tasarlanan Deprem & Korunma Yolları adlı eğitim programını Brisa Akademi aracılığıyla çalışanlarına sundu. Bu çalışmalar deprem farkındalığına ilişkin iletişim çalışmaları ile de desteklendi. Brisa tarafından hazırlanan Deprem Korunma Broşürleri, şirketin dijital bilgi kütüphanesi Bripedia’ya yüklenerek tüm çalışanlarla paylaşıldı ve kurumsal hafızaya eklendi.

DEPREM DUYARLILIĞININ ARTIIRILMASI

Deprem Haftası farkındalık posterleri fabrika ve ofislere asıldı ve iç ekranlarda ve iç iletişim gruplarında bilgilendirici, farkındalığı artıracak görseller paylaşıldı. Aynı zamanda deprem psikolojisi ve kaygıların yönetilmesi konusunda uzman konuşmacılarla online sohbet ve eğitimler düzenlendi. Deprem olmadan önlem almanın ve riskleri azaltmanın öneminin vurgulandığı çalışmalarda deprem duyarlılığının artırılması gerekliliğinin üstünde duruldu.

21 Ağu 2020 - 16:02 - Ekonomi

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