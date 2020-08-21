TEGV, 3 kategoride altın ödül kazandı

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bağımsız ödül kuruluşu Amerika menşeli MerComm tarafından bu yıl 34.’sü düzenlenen ve 76 ülkeden çok sayıda STK’nın katılım gösterdiği ARC Ödülleri Yarışması’nda, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının basılı raporları arasında, iç tasarımda ve kapak tasarımı kategorilerinde 3 altın ödülün sahibi oldu.

HAKLI GURURU YAŞIYOR

Ödüller 15 Ekim 2020’de Hotels Art Barcelona’da düzenlenecek törenle sahiplerine kavuşacak. TEGV, 2018 yılında yayınladığı raporu ile Türkiye’de eğitim alanında ilk kez Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınlayan STK unvanıyla geçen yıl gerçekleşen ARC’de de tüm Sivil Toplum Kuruluşları’nın basılı raporları arasında Gümüş, iç tasarımda ise Onur ödüllerinin sahibi olmuştu. TEGV, tüm çalışmalarını şeffaflıkla duyuran faaliyet raporuyla aldığı ödüllerin haklı gururunu yaşıyor.