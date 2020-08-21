Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek

Kadınlara ek hiçbir yatırım yapmadan e-ticarette kendi işlerini kurma ve büyütme fırsatı sunan programa başvuran ve mağaza açan kadın girişimci sayısı, sunulan özel avantajlarla bu dönemde %140’a varan artış gösterdi. Ayrıca Hepsiburada iş ortakları arasında kadın girişimcilerin oranı %25’e yükseldi. Dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine inanan Hepsiburada, Mayıs 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimci dahil oldu; bu sayede girişimci kadınlar bir önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü.

KADIN ORANI YÜZDE 25’İ BULDU

Kadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan bu program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle de birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan, mağaza sahibi girişimci kadınların oranı yüzde 25’e yükseldi. Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazaryerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında %140’a varan artış yaşandı. Hepsiburada’da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yapıyor.

“KADIN ELİ DEĞEN EKONOMİ GÜÇLENİR”

Pandemi döneminde Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programına yönelik ilgi artışı hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Ekonomiye ve kadın istihdamına sağladığımız katkıyla platformdaki kadın iş ortağı sayımızın hedeflerimiz doğrultusunda artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu oranı daha da artırmak ve daha fazla kadın girişimcinin Türkiye ekonomisine katılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.