Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
21 Ağu 2020 - 16:04- Ekonomi G: 21 Ağu 2020 - 16:06

Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın Mayıs 2017’de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı
mask

Kadınlara ek hiçbir yatırım yapmadan e-ticarette kendi işlerini kurma ve büyütme fırsatı sunan programa başvuran ve mağaza açan kadın girişimci sayısı, sunulan özel avantajlarla bu dönemde %140’a varan artış gösterdi. Ayrıca Hepsiburada iş ortakları arasında kadın girişimcilerin oranı %25’e yükseldi. Dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine inanan Hepsiburada, Mayıs 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimci dahil oldu; bu sayede girişimci kadınlar bir önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü.

KADIN ORANI YÜZDE 25’İ BULDU

Kadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan bu program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle de birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan, mağaza sahibi girişimci kadınların oranı yüzde 25’e yükseldi. Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazaryerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında %140’a varan artış yaşandı. Hepsiburada’da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yapıyor.

“KADIN ELİ DEĞEN EKONOMİ GÜÇLENİR”

Pandemi döneminde Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programına yönelik ilgi artışı hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Ekonomiye ve kadın istihdamına sağladığımız katkıyla platformdaki kadın iş ortağı sayımızın hedeflerimiz doğrultusunda artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu oranı daha da artırmak ve daha fazla kadın girişimcinin Türkiye ekonomisine katılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

21 Ağu 2020 - 16:04 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek mask
Hepsiburada’dan girişimci kadınlara destek
TEGV, 3 kategoride altın ödül kazandı mask
TEGV, 3 kategoride altın ödül kazandı
Brisa’dan deprem farkındalığına destek mask
Brisa’dan deprem farkındalığına destek
Ruffles kadın futbolunu destekliyor mask
Ruffles kadın futbolunu destekliyor
Otogaza zam geldi! mask
Otogaza zam geldi!
Doğal gazda ileri güvenlik mask
Doğal gazda ileri güvenlik
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İlçe başkanın gelini ve torunu denizde boğuldu mask
İlçe başkanın gelini ve torunu denizde boğuldu
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü mask
Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı mask
Darıca'da 5 bina karantinaya alındı
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat! mask
Uzmanı uyardı: Domates konservesi yaparken dikkat!
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar geldi
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı mask
Kocaeli'nin en büyük ormanlarına giriş yasaklandı

GALERİ

Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu! mask
Aracıyla Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk mask
Seyir halindeki otomobilde tehlikeli yolculuk
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek mask
İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL