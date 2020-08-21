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21 Ağu 2020 - 16:06- Gündem G: 21 Ağu 2020 - 16:07

Katırcıoğlu açıkladı: Çocuk işçiliği oranı tedbirler sonrasında azaldı

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 1994 yılında yüzde 15.2 olan çocuk işçiliği oranının son yıllarda alınan tedbirler sonucu yüzde 4.4 seviyesine gerilediğini açıkladı.
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TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen örnek çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Ordu’ya gitti. Başkanlığını AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yaptığı komisyon kurum ziyaretlerinin ardından Ordu Valiliği toplantı salonunda komisyon başkan ve üyelerine Ordu’da çocuk işçiliği ile mücadele, mevsimlik tarım işçilerine yönelik verilen hizmetler, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum yöneticileri tarafından sunum yapıldı.

“168 MİLYON ÇOCUK ÇALIŞIYOR”

Katırcıoğlu, burada yaptığı açıklamada çocuk işçiliğinin sadece Türkiye'nin gündeminde olmadığını, dünyanın birçok ülkesinin bu konuyla mücadele için çalışmalar yaptığına dikkat çekti. Dünyada şu anda 168 milyon çocuğun sokakta, tarlada, sanayide ve en kötü işlerde çalıştığını belirten Katırcıoğlu, “TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında, 1994 yılından günümüze kadar yıllar itibarıyla çocuk işçiliği rakamlarında azalma olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 6-17 yaş grubunda 1994 yılında ekonomik işlerde çalışan çocukların oranı yüzde 15,2 iken, 2012 yılında ise bu oran yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK’in 2019 Çocuk İşgücü Araştırması'nın sonuçlarına göre ise ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“ÜRETKENLİK DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Çocuğun yerinin okul olduğunu belirten Katırcıoğlu, “Çalışan çocukların çoğu zaman okula devam edemediği veya zorunlu eğitimlerini yarıda bıraktığı, bu sebeple ileri yıllarda çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kaldıklarına dikkat çeken Katırcıoğlu, “Bu durum sadece çocuğun yetişkinlik yaşamını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de düşürmektedir.  Çocuklar, bir işgücü değildir. Beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne silah, ne boya sandığı, ne kağıt mendil, ne tartı yakışır. Türkiye’nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülke nüfusunun 3’te birini oluşturan gözbebeğimiz, cennet kokumuz çocuklarımızın mutlu, huzurlu, güven içinde yarına umutla bakan, annelerinden ailelerinden hiçbir sebeple koparılmayan, hiçbir kötü emele alet edilmeyen, evlatların ülkesi olma yolunda ilerleyecektir” ifadelerine yer verdi.

21 Ağu 2020 - 16:06 - Gündem

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