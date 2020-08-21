İzmit Kent Konseyi, Vali Yavuz’a çalışmalarını anlattı

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ile Yürütme Kurulu üyeleri Tülin Keçeci Güngör, Hüseyin Çelik, Kadir Kızıl, Lütfi Bodur ve Engelli Meclisi Başkanı Özel İlkin Kılıçaslan Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. İKK Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Valiliğine atanan Sayın Seddar Yavuz’a İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu, meclisleri, çalışma grupları ve çatısı altında bulunan tüm kurumlar adına hoş geldiniz diyerek, İzmit Kent Konseyi’nin kuruluş yapısını ve amaçlarını anlattı. İKK Genel Kurulundan bugüne kadar ve pandemi döneminde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SOSYAL AMAÇLI PROJELERİ KONUŞTU

Vali Seddar Yavuz ise, pandemi dönemi ile daha önce görev yapmış olduğu illerde uygulamaya koyduğu ve ilimizde de uygulamaya devam edeceği sosyal amaçlı projeler hakkında konuştu. Sivil toplum yapılanmalarına her zaman büyük önem verdiğini belirterek, farkındalık projelerinde İzmit Kent Konseyi ile birlikte ortak çalışma yapabileceklerini belirtti. Görüşmenin sonunda, ziyarete dair memnuniyetini dile getiren Vali Yavuz’a, İKK Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi kurs öğrencilerinin saçaklama yöntemi ile yapmış olduğu çerçevelenmiş bir Türk Bayrağı ile İzmit Kent Konseyi flamasını takdim etti.