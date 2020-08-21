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21 Ağu 2020 - 16:09- Gündem G: 21 Ağu 2020 - 16:11

Kocaeli Tokatlılar’dan Kaymakam Cinbir’e ziyaret

Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin ve yönetimi, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’e ziyarette bulunarak bir yüzünde isminin yazılı olduğu Onbeşliler atkısı hediye etti

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin ve dernek yöneticileri Adem Köse, Fazıl Demir ve Sümmani Yılmaz ile birlikte İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i makamında ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Başkan Şahin, Kocaeli Tokatlılar Derneği’nin kuruluşundan bu yana yaptığı faaliyetlerle ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Kaymakam Şevket Cinbir ise, İzmit’e hizmet ederken STK’larla yapılacak dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

CİNBİR: KAPIMIZ HER DAİM AÇIK

Ziyaret sonunda günün anısına Kocaeli Tokatlılar Derneği tarafından Kaymakam Cinbir’in adına özel yaptırılan Onbeşliler atkısı hediye edildi. Hediyeden son derece memnun olan Kaymakam Cinbir, heyete teşekkür ederek kapısının Kocaeli Tokatlılar Derneği’ne her daim açık olduğunu ve sık sık görüşmek istediğini beyan etti.

“DEVLETİN İZMİT’TEKİ ŞEFKATLİ YÜZÜ”

Ziyaret sonunda Başkan Turan, “Kaymakam beye ziyarette bulunmak istiyorduk. Araya pandemi süreci girince ancak fırsat bulup gelebildik. Şevket Bey çok tecrübeli bir kaymakam. Kendisi makamda oturmaktan çok halk arasında bulunmaktan hoşlanan gönlü geniş ve sohbeti keyifli bir kaymakam. Adeta devletin İzmit’teki şefkatli yüzü. Çalışmalarını takdir ettiğimizi ve her daim desteklemek istediğimizi beyan ettik. Misafirperverliği ve samimi sohbeti için teşekkür ediyorum” dedi.

21 Ağu 2020 - 16:09 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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