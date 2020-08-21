Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kontrollü normalleşme döneminde mahallelerdeki üst yapı çalışmalarını hız verdi. Ekipler, insan yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelerde günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına, deforme olan yollardaki yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Serdar Mahallesi Dikici Sokak ile Veliahmet Mahallesi Narlık Yokuşu Sokak’ta deforme olan parke taşlarını yeniledi.

DAHA KONFORLU YOLLAR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dikici Sokak’ta 220 metrekare, Narlık Yokuşu Sokak’ta ise 320 metre kare kilit parke taşı yenileme çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla yollar, hem yaya hem de araç trafiği için daha konforlu hale geldi. Ekipler, belirlenen program dahilinde kentin ihtiyaç duyulan her noktasında üst yapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.